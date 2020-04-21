الصحة السورية: تسجيل 3 إصابات بكورونا ليرتفع المجموع إلى 42

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 42 حالة مؤكدة، وقد شفيت منها 6 إصابات وتوفيت 3 حالات.
وأشار يازجي إلى أن "جميع الإصابات بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها هي في محافظتي دمشق وريفها ولا إصابات في المحافظات الأخرى حتى الآن"، موضحا أنه عندما يتم تسجيل إصابات في أي محافظة سيتم الإعلان عن مكانها فورا، مؤكداً أن الوضع الصحي للحالات المصابة بكورونا والتي في حالة حرجة "لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة".
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