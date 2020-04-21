شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: قرارات الإصلاح الاقتصادى الشجاعة سبب قدرة الدولة على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قرارات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر هى التى ساعدت الدولة على مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها وأثارها الاقتصادية.

وتابع عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: "لولا هذه القرارات الشجاعة التى اتخذت فى توقيت كان البعض قلقا منها، فهى التى حفظت الشعب المصرى حاليا لمواجهة هذه الجائحة".

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وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن خطوات وإجراءات الإصلاح الاقتصادى أدت إلى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020

وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.