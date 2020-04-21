عاجل..تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا في المغرب خلال 24 ساعة..الحصيلة: 3209

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 163 شخص بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 3209 حالة مؤكدة مع استبعاد 14891 شخصا.

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