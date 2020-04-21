عاجل.. الاتحاد الإسباني “يتجه” نحو برمجة نهائي كأس الملك أسبوعا قبل نهائي الموسم المقبل

كشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة بالجارة الشمالية للمغرب يتجه نحو برمجة نهائي النسخة الجاري لكأس الملك أسبوعا قبل نهائي الموسم المقبل.

وشدد المصدر ذاته على كون برمجة نهائي النسخة الجارية لكأس الملك، بين أتليتيك بيلباو وريال سوسييداد، يستحيل تحديد موعده خلال الظرفية الراهنة بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ومعلوم أن الدوري الاسباني توقف قبل 11 دورة على نهايته بسبب انتشار فيروس “كورونا”، الذي تسبب أيضا في توقيف 17 مباراة في مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية، و27 مباراة في مسابقة “أوروبا ليغ”.