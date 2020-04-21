مهنيون: أرقام معاملات محطات الوقود تراجعت ب 90 % منذ بداية أزمة كورونا

في ظل الظرفية الحساسة، التي يمر منها المغرب على غرار العالم، بسبب حاجة “كوفيد-19″؛ سجلت الجامعة الوطنية لأرباب، وتجار، ومسيري محطات الوقود في المغرب على امتداد التراب الوطني تراجعا كبيرا في أرقام معاملات المحطات.

وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن حجم التراجع الكبير في أرقام معاملات محطات الوقود في المغرب بلغ ما بين 80 إلى 90 في المائة.

وأوضح المتحدث نفسه أن التراجع المذكور جاء بشكل تدريجي، وضرب بقوة المحطات المتمركزة خارج المجال الحضري، وذلك منذ بداية الأزمة.

وطالب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود في المغرب بتكوين لجنة مشتركة، متمثلة في وزارة الطاقة والمعادن، وأرباب محطات الوقود إلى جانب مجموعة النفطيين المغاربة، لإيجاد حلول لهاته المشاكل، التي يتخبط فيها أرباب ومسيري محطات الوقود.