كمامات العلم الوطني”.. خياط من طنجة يصنعها خصيصا لـ”جنود الجائحة” مجانا – فيديو

أقدم خياط من مدينة طنجة على تقديم المساعدة لجنود مواجهة الجائحة، عبر صنع كمامات على شكل العلم الوطني، ومنحهم إياها مجانا.
وأكد الخياط، صاحب المبادرة، فؤاد بختي، في حديثه لـ”اليوم 24″، أنه رغب في تقديم المساعدة في هذا الظرف، بما يجيده، فصنع كمامات من ثوب مناسب للوقاية، تحمل العلم الوطني، بغرض تقديمها لرجال الأمن، والسلطات، ورجال الصحة، مجانا.
وتصنع الكمامات المذكورة من طرف الخياط، ومساعده، من ثوب أحمر، وعليه نجمة خضراء تتوسطه، يرمز إلى العلم الوطني، من أجل أن يحتمي بها جنود كورونا، وفي الوقت نفسه يعبرون بها عن وطنيتهم.
ويحاول مواطنون من مجالات مختلفة؛ طلبة، ومهنيون، تقديم مساعداتهم، حسب إمكانياتهم، كنوع من توحيد الجهود، ودعم منهم للعاملين في الواجهة للتصدي لجائحة كورونا.
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