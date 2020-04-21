إصابة خطيرة لشاب إثر حادث طرق بين دبورية وإكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر، مساء اليوم، الثلاثاء، على شاب مصاب بجراح خطيرة في منطقة مفتوحة بين إكسال ودبوريّة، جراء حادث طرق لدراجته النارية.
ووفقًا لمصادر طبيّة، فإنّ الشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، وإصابته في الرّأس.
ونقل الشاب لتلقي العلاج من المكان عبر مروحيّة إلى مشفى رمبام في حيفا، ومن غير المعروف ما نوع الإصابة وما خلفيّاتها.
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