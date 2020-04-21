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توقع هطول أمطار خفيفة غداً في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 21 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحيانا شرقاً وشمالاً صباحاً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، وتقل السحب تدريجيا من الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

 

حركة الرياح: شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س.

 

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يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 01:21 و الجزر الأول عند الساعة 01:19 والجزر الثاني عند الساعة 30:07 .

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 21:24 والجزر الاول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 57:03 .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 34 26 70 30 دبي 33 27 65 30 الشارقة 34 24 65 25 عجمان 33 25 60 25 أم القيوين 34 24 60 25 رأس الخيمة 36 24 70 25 الفجيرة 35 28 55 30 العين 37 28 85 25 ليوا 35 24 65 15 الرويس 30 24 85 25 السلع 29 24 90 30 دلما 29 25 75 50 طنب الكبرى 30 23 85 35 طنب الصغرى 30 23 85 35 أبو موسى 30 23 85 35 .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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