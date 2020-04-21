تعرف على ضوابط إعادة افتتاح المساجد في حضرموت خلال رمضان

الثلاثاء 21 أبريل 2020

أصدر مكتب الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت، اليوم، عددا من الضوابط لإعادة افتتاح المساجد،



1 - تفتح المساجد قبل خمس دقائق من الأذان وتقام الصلاة بعد عشر دقائق وتغلق جميع المساجد بعدها مباشرة

2 - اصطحاب المصلين السجادة الخاصة بهم (المصلى ) مع الإلتزام بوضع الكمامة

3 - القيام بالرش والتعقيم لفرش وجدران المسجد بعد كل فرض بالتنسيق مع مكتب النظافة والفرق التطوعية

4 - تنبيه المصلين بعدم المصافحة ومنع التجمعات داخل المسجد من قبل القائمين عليه

5 - يؤذن لصلاة العشاء في وقتها أو بعده على ما اعتيد في المسجد وعلى أن تقام صلاة العشاء في جميع المساجد الساعة الثامنة والربع وتصلى التراويح بعدها وتغلق جميع المساجد الساعة التاسعة مساءً

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6 - اختصار خطبتي وصلاة الجمعة على أن لا تزيدا على ربع ساعة ويستفاد منها في توعية المجتمع من هذا الداء

7 - ايقاف جميع النشاطات التي تقام في المسجد من محاضرات ودروس والحلقات وجميع المناسبات الدينية و كذلك صلاة التهجد والاعتكاف فيه

8 - منع الإفطار الجماعي والاقتصار على التفطير الفردي مع اخذ المسافة الآمنة فيما بينهم اثناء الإفطار وضرورة استعمال الاكواب السفري فقط

9 - اغلاق المواضى وحمامات المسجد وأن يأت المصلي متوضئ من بيته

10 - اي مسجد يخالف هذه الضوابط بعد التنبيه يتم إغلاق المسجد ويتحمل القائمين عليه المسؤلية الكاملة

11 - في حال ظهور أي حالة او امر طارئ لاسمح الله يتم إعادة النظر في قرار إعادة الفتح