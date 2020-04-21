شكرا لقرائتكم خبر عن السبب مجهول .. يقتل 9 أشخاص ببندقية صيد في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وقعت جريمة في بلدة بعقلين في جبل لبنان اليوم الثلاثاء، راح ضحيتها 9 قتلى، ولم تعرف أسباب الجريمة.

وأعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء أن من بين الضحايا 6 سوريين و3 لبنانيين، وأن الجاني الذي أطلق النار من سلاح للصيد فر عبر أحراج البلدة .

وأعلن أن المنطقة التي حصلت فيها الجريمة هي منطقة حرجية .

وذكرت مصادر اعلامية أن من بين القتلى طفلان وامرأة. ولم تعرف أسباب الجريمة حتى الآن، وتعمل القوى الأمنية على كشف ملابساتها ورفع الأدلة.