شكرا لقرائتكم خبر عن السبب مجهول .. يقتل 9 أشخاص ببندقية صيد في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء أن من بين الضحايا 6 سوريين و3 لبنانيين، وأن الجاني الذي أطلق النار من سلاح للصيد فر عبر أحراج البلدة .
وأعلن أن المنطقة التي حصلت فيها الجريمة هي منطقة حرجية .
وذكرت مصادر اعلامية أن من بين القتلى طفلان وامرأة. ولم تعرف أسباب الجريمة حتى الآن، وتعمل القوى الأمنية على كشف ملابساتها ورفع الأدلة.
كانت هذه تفاصيل خبر السبب مجهول .. يقتل 9 أشخاص ببندقية صيد في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.