شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مصابي كورونا في مستشفيات لندن والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "هذا يبين أننا لم نخرج من دائرة الخطر في هذه المرحلة وأن المنحنى مستقر ولكن لم يسجل انخفاضا شديد الوضوح في أنحاء كثيرة من البلاد".
وأضاف في المؤتمر الصحفي اليومي للحكومة بشأن تطورات الوضع الخاص بالفيروس "أنا على ثقة من أنه سيتراجع في الأيام والأسابيع التالية ولكن علينا أن نواصل العمل من أجل ذلك ويجب أن نتجه بهذا المنحنى نزولا من خلال أفعالنا".
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