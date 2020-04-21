قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.
وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف "جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلاً حيوانياً وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان
آخر".
واضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".
ومضت المتحدثة تقول إن من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.
هذا وكانت قد طالبت المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل الصين بالتحلي بالمزيد من "الشفافية" حول منشأ الفيروس، بهدف نشر الوعي على حدّ تعبيرها، كما واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر الصين بإخفاء الحقائق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واتهمها بأنها السبب بانتشار الفيروس، وأن عدم شفافيتها تسبب في تحوله إلى جائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا على الأرجح حيواني الأصل ولا دليل على تخليق معملي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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