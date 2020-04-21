رئاسة شؤون الحرمين: استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عبر تويتر، نقلا عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، إن السعودية مددت اليوم الاثنين تعليق الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان الكريم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في تغريدتها "السديس: استمرار تعليق حضور المصلين للصلوات الخمس والتراويح في شهر رمضان المبارك للحفاظ على صحة القاصدين حسب التوصيات المتبعة من الجهات المختصة".

ووجه بإطلاق مبادرة توزيع "سلال الإفطار الرمضانية"، وذلك بالتعاون مع إمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتعويض سفر الإفطار خلال موسم رمضان المبارك في الحرمين الشريفين والتي تم تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والعمل قائم لتحويلها إلى سلال إفطار صائم توزع على المستحقين.

وسيجري توزيع سلال الإفطار بالتعاون مع حملة "بِرّاً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وحملة "خير المدينة" التابعة لإمارة المدينة المنورة؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الإنسانية المنشودة لهذه المبادرات.

يذكر أن الرئاسة العامة دشنت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات انطلاقاً من دورها الاجتماعي والإنساني، لتؤكد من خلال ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة وراحة المواطن والمقيم.