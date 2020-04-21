تزايد حالات التسمم بسبب المواد المنظفة والمعقمة في الولايات المتحدة



ذكر تقرير أعدته المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أن نسبة الاتصالات بمراكز معالجة حالات التسمم الأميركية لإصابات تتعلق بمساحيق التنظيف أو التعقيم ارتفعت 20 %.

وتلقت هذه المراكز 45550 اتصالاً مرتبطاً بهاتين الفئتين بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس في مقابل 37822 في الفترة نفسها من العام الماضي. ويرتبط هذا الارتفاع بجائحة كوفيد-19 بحسب معدّي التقرير.

وقد تضاعف أعداد الاتصالات المتعلقة بحالات استنشاق مواد مطهرة وكان 40 % منها يتعلق بأطفال دون سن الخامسة.

وقد أورد معدو التقرير مثالين عن هذه الحالات.

فقد سمعت سيدة عبر الأخبار أنه ينبغي غسل الفاكهة والخضار بعد شرائها. فملأت حوض غسل الصحون في المطبخ بالمياه الساخنة وأضافت إليها الخل و10 % من ماء الجافيل. وأثار مزيج الخل وماء الجافيل تفاعلاً كيميائياً تسبب بسعال حاد لدى المرأة فاتصلت بخدمات الإسعاف ونقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف حيث تحسن تنفسها من خلال الأكسجين وتوسيع الشعبات.

أما الحالة الثانية فتتعلق بطفلة دون الخامسة شربت الجل المطهر المصنوع من الإيثانول من زجاجة تحوي ليترين. وقد أصيبت بالدوار ووقعت فارتطم رأسها. وبينت الفحوصات أن نسبة الكحول في دمها كانت أكثر بثلاثة أو أربع مرات من المستوى المسموح به لقيادة السيارة بحسب التشريعات المختلفة. وأمضت الطفلة 48 ساعة في المستشفى.



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