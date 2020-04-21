قتلى بانفجار في المفرق بالأردن

عماّن ـ وكالات: قتل عدد من الأشخاص، نتيجة وقوع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان. وحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، “وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمان نتيجة قنبلة قديمة، وأشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات”. وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن “طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق حضروا إلى موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة”، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على تفاصيلها.

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