الصحة العالمية: الفيروس على الأرجح حيواني الأصل ولم يتضح كيف انتقل إلى البشر وإجماع أممي على إتاحة اللقاح للجميع

ـ السعودية تعلق الاعتكاف ودخول المصلين إلى الحرمين الشريفين

ـ تعليق العمل بالمؤسسات الحكومية في الكويت وقطر تبدأ رفع الحظر تدريجيا

ـ توزيع 100 ألف كمامة في البحرين وتعافي 83 حالة جديدة بالإمارات

ـ العراق يرفع حظر التجول جزئيا وحالتا وفاة جديدة بالمغرب

ـ تقنيتان جديدتان للعلاج بمصر والمركزي السوداني يوقف التعامل مع الجمهور

ـ وفاة جديدة في فلسطين ولا إصابات جديدة في لبنان

ـ تحذير موجة ثانية للتفشي في بريطانيا و5297 وفاة بإيران

ـ الوفيات بأميركا تتجاوز 43 ألفا وإيطاليا تبدأ تخفيف إجراءات العزل في 4 مايو

ـ 143 ألف إصابة في ألمانيا وفرنسا تتجاوز 20 ألف وفاة

ـ أستراليا ترسم طريق العودة وإغلاق موسع لـ31 مدينة وولاية في تركيا

ـ روسيا تضع آلاف الجنود بالحجر والصين تسجل 11 إصابة جديدة دون وفيات

ـ ارتفاع المصابين في تايلاند وسنغافورة ومنع السفر الجماعي في إندونيسيا

ـ 437 وفاة بالفلبين ونيوزيلندا تعلن تخفيف الإغلاق

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل أن يكون فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″ من أصل حيواني وأن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أنه جاء من الحيوانات، ونشأ في الصين في أواخر العام الماضي، مشيرة أنه لم يتم التلاعب به أو إنتاجه في مختبر. وذلك بحسب ما أوضحت المتحدثة باسم المنظمة فضيلة شايب في مؤتمر صحفي بجنيف أمس. وأشارت المتحدثة إلى أنه لم يتضح بعد كيف انتقل الفيروس إلى البشر ولكن: “كان هناك بالتأكيد مضيف حيواني وسيط”. في السياق، أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الفيروس تدريجيا وقالت إنه إذا جرى تخفيف القيود قبل الأوان فستكون هناك عودة للعدوى. وقال تاكشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية إن إجراءات العزل العام أثبتت فعاليتها وإنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع استمرار جهود احتواء الفيروس. وتوفي أكثر من 171 ألف شخص حول العالم من أصل أكثر من مليوني و498 ألف حالة إصابة بالمرض حتى اعداد الخبر. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مساء امس الاول بإجماع أعضائها الـ193، قرارا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء فيروس كورونا والمسبب لمرض “كوفيد 19″. وقد تقدمت المكسيك بالقرار الذي لاقى دعما من الولايات المتحدة الأميركية، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة “كوفيد 19″، وتكثيف التنسيق، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

خليجيا، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، تعليق الاعتكاف في الحرمين خلال شهر رمضان للعام الجاري. فيما أعلنت وزارة الصحة في المملكة عن تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11631 حالة. وفي دولة الكويت، تم تمديد تعليق العمل فى مؤسسات الدولة حتى 28 مايو،بعد أن ينتهى القرار الذي يعلق العمل حتى 26 أبريل الجاري. كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على زيادة عدد ساعات الحظر ليبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحا بداية شهر رمضان، وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080 حالة. وفي قطر، قالت الحكومة إنها ستبدأ تدريجيا اليوم الأربعاء رفع الحظر الذي فرضته منذ 17 مارس على جزء كبير من منطقة صناعية. وفي مملكة البحرين تعمل 200 أسرة على إنتاج كميات كبيرة من الكمامات اللازمة لمواطنيها والمقيمين بها، حيث قالت صحيفة “الأيام” البحرينية، إن هناك 200 أسرة متدربة ومنتجة تعمل على إنتاج 100 ألف كمامة لتوزيعها على المواطنين مجانا. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 490 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع مجموع حالات الإصابة المسجلة إلى 7755 حالة. كما أعنلت عن تعافي 83 حالة أيضا.إلى ذلك، قررت لجنة الصحة والسلامة الوطنية في العراق، رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، فيما أشارت إلى أن مناطق محددة سيتم استثناؤها من قرار رفع الحظر. وفي المغرب قالت إحصائيات وزارة الصحة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد زاد 191 حالة ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 3046 حالة. كما سجلت أيضا حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 143 حالة. من جانبه، كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور عوض تاج الدين، عن بدء استخدام تقنية بلازما المتعافين في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد بمصر. وأوضح أن مصر أيضا بدأت في استخدام عقار “أفيجان” الياباني في علاج المرضى، وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 189حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11حالة وفاة آخرى. وفي السودان قرر البنك المركزي إيقاف التعامل مع الجمهور بجميع فروع المصارف في العاصمة الخرطوم، أو الولايات التي يطبق فيها حظر التجوال، حسب وكالة الأنباء السودانية. من جهتها، قالت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي عن تطورات فيروس كورونا إنها لم تسجل أي حالات جديدة بمرض كوفيد 19. وفي فلسطين قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت في مدينة القدس لسيدة مما يرفع إجمالي الوفيات في الأراضي الفلسطينية إلى أربع حالات. في السياق، أفادت السلطات الإسرائيلية بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 181 حالة. وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 13 ألفا و 883 حالة حتى الآن.

دوليا، أخطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعض أفراد حكومته أن التخفيف المبكر لإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي إلى موجة ثانية من تفشي الفيروس. وفي إيران قال مسؤول في وزارة الصحة إن عدد المتوفين بمرض كوفيد 19 ارتفع إلى 5297 حالة بعد وفاة 88 شخصا بالمرض وبلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 84802 حالة. وفي الولايات المتحدة أظهر إحصاء لرويترز أن عدد وفيات فيروس كورونا تجاوز 43 ألف شخص مع احتشاد محتجين ببعض عواصم الولايات للمطالبة بإنهاء مبكر لإجراءات العزل العام بينما دعا المسؤولون إلى الصبر لحين إتاحة المزيد من أدوات الكشف.

الى ذلك، قالت الحكومة الإسبانية إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 430 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 21282. من جهته، قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إن بلاده ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي خططا لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيق الخطط بدءا من الرابع من مايو. الى ذلك، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1785 إلى 143 ألفا و457 مما يمثل زيادة طفيفة في عدد الإصابات الجديدة بعد يومين من التراجع. في حين زاد العدد الرسمي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا على 20 ألفا لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، كما تسارعت وتيرة الوفيات فيها مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ. وفي تركيا أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن إغلاق موسع مدته أربعة أيام في 31 مدينة وولاية بدءا من عشية رمضان لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). من جهتها، قالت الحكومة الأسترالية إن إجراءات الإغلاق أدت إلى تراجع “مستدام وثابت” في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومع ذلك حذرت من أنه لن يتم تخفيف القيود لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل. على صعيد متصل، أمرت وزارة الدفاع الروسية، بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، بسبب فيروس كورونا المستجد. وقد سجلت روسيا 5642 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 52763 حالة. وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية عن تسجيل 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ولم تسجل أي وفيات. الى ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الصحة في تايلاند إن السلطات سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جهتها، قررت حكومة إندونيسيا منع الطقوس السنوية المتمثلة في سفر مواطنيها بأعداد كبيرة إلى بلداتهم وقراهم بمناسبة عيد الفطر. بدورها، قالت سنغافورة إنها سجلت 1111 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما رفع حصيلة الإصابات إلى 9125 إصابة. بدورها، سجلت وزارة الصحة الفلبينية 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و140 حالة إصابة جديدة بالمرض. ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 437. من جانبها، أعلنت نيوزيلندا، تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد “وقف انفجار العدوى”.