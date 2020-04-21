السعودية تدعو لتحري هلال رمضان مساء الخميس

الرياض ـ وكالات: دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء غد الخميس والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير. وجاء في بيان المحكمة العليا: “نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوّه عنه”. وأضاف البيان: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها ، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”. واختتم البيان بالقول: “تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض”.

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