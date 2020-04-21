الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة

واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا وذلك في مواجهة تفشي فيروس كورونا ولحماية الوظائف الأميركية. وقال ترامب على تويتر مساء أمس الاول “في ضوء هجوم العدو الخفي والحاجة لحماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا”. وامتنع البيت الأبيض عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن مسوغات القرار أو توقيته أو سنده القانوني.

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