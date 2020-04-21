صحة كربلاء تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا.
وقالت صحة كربلاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة".
وأضاف البيان أن "أعمارهم تراوحت بين ( 12 _ 60 ) عاماً"، مشيراً الى أنه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات وبذلك يرتفع حالات الشفاء إلى ( 79 ) حالة والمُتبقين في الردهة حالة واحدة فقط".
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