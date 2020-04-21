صحة كربلاء تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا

وقالت صحة كربلاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة".

وأضاف البيان أن "أعمارهم تراوحت بين ( 12 _ 60 ) عاماً"، مشيراً الى أنه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات وبذلك يرتفع حالات الشفاء إلى ( 79 ) حالة والمُتبقين في الردهة حالة واحدة فقط".