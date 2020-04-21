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صحة كربلاء تعلن شفاء اربعة مصابين من فايروس كورونا

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اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، عن شفاء اربعة مصابين من فايروس .

وقالت صحة كربلاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم شفاء ( 4 ) حالات جديدة لمُصابي فيروس كُورونا المُستَجد في المُحافظة ، من سكنة مركز المدينة".

 

وأضاف البيان أن "أعمارهم تراوحت بين ( 12 _ 60 ) عاماً"، مشيراً الى أنه "يتم الآن تهيئة الأمور الخاصة بمغادرتهم ردهة الحُميات وبذلك يرتفع حالات الشفاء إلى ( 79 ) حالة والمُتبقين في الردهة حالة واحدة فقط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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