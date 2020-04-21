مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء اربع اصابات من كورونا

وقالت مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اربع حالات جديدة من المصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٥٦) حالة".

وأضاف البيان أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر"، مطالبة الشعب بـ"الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لضمان السيطرة الكاملة على الوباء".