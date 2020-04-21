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مدينة الطب ببغداد تعلن شفاء اربع اصابات من كورونا

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الثلاثاء، عن شفاء اربع اصابات من فايروس .

وقالت مدينة الطب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اربع حالات جديدة من المصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وبذلك يكون مجموع الحالات التي تم شفاؤها بمركز الشفاء التخصصي (٥٦) حالة".

 

وأضاف البيان أن "باقي الحالات تحت المتابعة الطبية وحالتهم بتحسن مستمر"، مطالبة الشعب بـ"الالتزام بتعليمات وزارة الصحة لضمان السيطرة الكاملة على الوباء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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