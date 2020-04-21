عقود برنت تهوي أكثر من 30% إلى 17.51 دولار للبرميل

وفي وقت سابق، هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.



ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.