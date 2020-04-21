المرور: سيتم محاسبة مشتري المركبات الذين لا يملكون عقداً مرورياً

أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، عن محاسبة مشتري المركبات الذين لا يملكون عقداً مرورياً، فيما أكدت أن مدة الحظر تعتبر خارج صلاحية نفاد العقد.
وقالت المرور العامة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم محاسبة أصحاب المركبات من المشترين الذين لا يحملون ما يثبت امتلاكهم للمركبة من عقد مروري، ويتم التأكيد من خلال تقديم العقد".
وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق بنفاد العقد فتعتبر مدة الحظر من تاريخ 17 اذار ولغاية انتهاء مدة الحظر تعتبر فترة صفر".
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
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