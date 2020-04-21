عقود النفط الأمريكي تهبط 44 بالمئة إلى 11.42 دولار للبرميل

تفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، الثلاثاء، وهوت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.
من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.
ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.
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