يويفا يوصي باستكمال موسم 2019/ 2020

ويسعى يويفا إلى استكمال الموسم الحالي 2019/2020، ووضع تصورات كاملة حتى في حالة إلغاء بعض البطولات وفقًا للوضع الخاص لكل بلد.

وتوقفت المباريات لأكثر من شهر لمحاولة الحد من الاختلاط بين الأفراد، في ظل زيادة الحالات المُصابة وحالات الوفاة التي ارتفعت إلى نحو 170 حالة حتى الآن.



وجاء بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الاجتماع كالتالي:

"اجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، اليوم مع الاتحادات المحلية البالغ عددها 55 اتحادًا عبر الفيديو، من أجل مناقشات الخيارات المتاحة لإنهاء الموسم الحالي.

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تم تقديم خيارات عديدة من أجل الاستقرار على جداول المباريات المتبقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

هناك تأكيد من قبل يويفا على الوفاء مع جميع الاتحادات المحلية بدفع المبالغ المخصصة لها كما هو مخطط لها سلفًا.



كان هناك توصية قوية لإنهاء مسابقات الدوري في البلدان الأوروبية بالإضافة إلى بطولات الكأس، ولكن هناك إمكانية لسماع الحالات الخاصة من قبل بعض الاتحادات والتي قد تضطر لإلغاء بطولاتها وفقًا للوضع الراهن.

سيتم الإعلان عن أي قرارات بشأن الموضوعات المذكورة أعلاه يوم الخميس المقبل، بعد اجتماع اليوم مع الاتحاد المعنية".