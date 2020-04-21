فرنسا.. ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات بكورونا إلى 20796 حالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجّلت فرنسا الثلاثاء 531 وفاة إضافية بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية في وقت يتواصل فيه تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات البلاد.



وأعلن مدير عام الصحة في فرنسا جيروم سالومون في مؤتمر صحافي وفاة 387 شخصا في المستشفيات و144 آخرين في دور رعاية المسنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات على الأراضي الفرنسية إلى 20796 حالة.

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