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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1147 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. وتعافي 1640 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11631 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس كورونا، إن المملكة سجلت 5 وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات، مشيرا إلى تسجيل 150 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى 1640.
وأضاف المتحدث أن أكثر من 150 فرقة تقوم بالمسح النشط في مناطق السعودية، مشددا على الجميع بمواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
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