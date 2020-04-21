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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطون يهاجمون "رامى شعث" نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق بسبب دعمه للإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعي، رامى شعث نجل وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق بسبب مواقفة الداعمة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولة بث سموما بين أبناء الشعب المصرى.
قال أحد رواد السوشيال ميديا: "موضة التمسح فى الوطنية التى تظهر من الحين إلى الأخر، أخرها العناصر التى تم زجها على قوائم الإرهاب والذين يعدون تلك البيانات عناصر معروفين بكراهيتهم للدولة المصرية يظهرون من يرتكب الجرائم بحق وطنهم كانه مظلوما متناسين ما فعله بحق وطنه"، والقضاء فى مصر عادل وله الكلمة الأخيرة.
وتساءل أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "هل كانت هذه الفرق ستستميت فى المطالبة بالافراج عن السجناء لو لم يتقاضوا الثمن مسبقا".
وقال آخر: "التلاعب بمقدرات الوطن خط احمر والشعب المصرى يرفضه واذا كان ما يطلقون عليه حرية الرأى بأن يسمموا أفكار البعض فإن أثر سمومهم أصبح بدون فاعلية مع قوة الشعب المصرى ".
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