هجمات تستهدف مواقع أمريكية في القامشلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

استهدف مسلحون مجهولون أنابيب نفطية في مدينة القحطانية شرقي القامشلي، حيث تنتشر القوات الأمريكية في تلك المنطقة من دون وقوع ضحايا، فيما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الهجوم خلف أضراراً مادية.



ويعتقد أن هذه الهجمات نفذتها خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، الذي نشط في الآونة الأخيرة وشن عدة هجمات استهدفت مقار تابعة للجيش السوري في تدمر ومناطق أخرى.

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من جهته، أفاد مركز التنسيق والمعلومات التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في تغريدة على «تويتر»، بأن التفجير أسفر عن أضرار مادية، من دون وقوع أي خسائر جسدية، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي، قاموا بتفقد مكان التفجير، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

من جهة ثانية، شن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، هجوماً على طهران، مؤكداً أن سياسة إيران في سوريا، لا تخدم الشعب السوري، في ظل دعمها للإرهاب وعدم التزامها القرارات الدولية.

التصريحات الأمريكية جاءت إثر زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال جيفري في تغريدة على صفحة سفارة الخارجية الأمريكية في دمشق «إذا كانت إيران قلقة حقاً بشأن صحة وسلامة الشعب السوري، فستدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يهدف إلى الانتقال السياسي».