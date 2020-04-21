أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، انه في خطوة تشجيعية، فاجأ ذوو طلاب الصفوف المنتهية في مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا أبناءهم بتزيين أبواب منازلهم بالحاجيات والصور الخاصة بالطلاب، وكذلك ذكرياتهم الخاصة بهم، وهواياتهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
وأكدت عايدة قطان والدة أحد الطلاب، أن "الطلاب بحاجة إلى هذه الأجواء التفاؤلية"، في حين اعتبرت عبير شناعة أنها "تنتظر بفارغ الصبر لحظة تخرج ابنها من الإنجيلية، حيث تنظم المدرسة أجمل الاحتفالات لأبنائنا".
من جهته، أكد رئيس المدرسة روجيه داغر، "الوقوف دائما إلى جانب مستقبل الطلاب مشجعًا إياهم على التفاؤل الدائم، والثقة بقدراتهم، وعدم الاستسلام، ودعا الطلاب إلى التفوق على المصاعب بكل إيجابية، فالمصاعب محطة للتقارب و التضامن".
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي طلاب الإنجيلية يفاجئون أبناءهم بتزيين أبواب منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.