أهالي طلاب الإنجيلية يفاجئون أبناءهم بتزيين أبواب منازلهم

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه في خطوة تشجيعية، فاجأ ذوو طلاب الصفوف المنتهية في ​مدرسة الفنون الإنجيلية​ في صيدا أبناءهم بتزيين أبواب منازلهم بالحاجيات والصور الخاصة ب​الطلاب​، وكذلك ذكرياتهم الخاصة بهم، وهواياتهم، وذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وأكدت عايدة قطان والدة أحد الطلاب، أن "الطلاب بحاجة إلى هذه الأجواء التفاؤلية"، في حين اعتبرت عبير شناعة أنها "تنتظر بفارغ الصبر لحظة تخرج ابنها من الإنجيلية، حيث تنظم المدرسة أجمل الاحتفالات لأبنائنا".

من جهته، أكد رئيس المدرسة روجيه داغر، "الوقوف دائما إلى جانب مستقبل الطلاب مشجعًا إياهم على التفاؤل الدائم، والثقة بقدراتهم، وعدم الاستسلام، ودعا الطلاب إلى التفوق على المصاعب بكل إيجابية، فالمصاعب محطة للتقارب و التضامن".