ابي رميا: أسقطنا صفة المعجل المكرر عن قوانين العفو العام

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "تم اسقاط صفة المعجل المكرر عن قوانين العفو العام، وخيرا فعلنا لأن قوانين أساسية من هذا النوع لا يمكن ان تقر دون دراسة معمقة عن الأسباب الموجبة والتداعيات، وعلى وزارة العدل ان تُسرع بإرسال مشروع قانون مرتكز على المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها، وهناك خطوط حمر لا يمكن تخطيها".
هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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