العثور على مواطن سوري مشنوقا بمنزله ببر الياس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه عثر على وليد حامد المعلم من التابعية السورية مشنوقا داخل منزله في ​برالياس​. وقد نقل الى مستشفى الهلال الفلسطيني وفتحت ​القوى الامنية​ التحقيقات في الموضوع.

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