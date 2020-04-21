المجلس النيابي يصادق على تعديل المادة 419 من قانون العقوبات

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" من ​قصر الأونيسكو​ حيث تعقد جلسة ​المجلس النيابي​، عن أن المجلس صدق على اقتراح قانون يرمي لتعديل المادة 419 من قانون العقوبات والآن يتاقش إقتراح قانون يرمي إلى تنظيم زراعة القنب للإستخدام الطبي، ودعا الفرزلي لإقراره بمادة وحيد بعد ما أشبع درسا في اللجة الفرعية خلال سنة ​​​​​​.

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