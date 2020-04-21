الجيش: البدء بتوزيع المساعدات على عائلات تلامذة المدارس الرسمية

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ عن أنه انطلقت اليوم عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على عائلات تلامذة ​المدارس الرسمية​ تطبيقاً لقرار ​مجلس الوزراء​، وقد شملت العملية مختلف المناطق ال​لبنان​ية.

في موازاة ذلك، يتواصل توزيع المساعدات الاجتماعية على مصابي ​الألغام​ وعائلات المتوفين منها. وسوف يستمر العمل بهذه الآلية في الفترة القادمة، بحيث ستُوَزَّع المساعدات على ​السائقين العموميين​ والعائلات الأشد فقراً.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة للبنانية كانت قد أقرت هذه المساعدات بالإضافة لمساعدات الأسر الأكثر فقرا في لبنان حيث ستستكمل في الأيام القادمة.