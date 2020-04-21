الجيش: البدء بتوزيع المساعدات على عائلات تلامذة المدارس الرسمية

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه عن أنه انطلقت اليوم عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على عائلات تلامذة المدارس الرسمية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، وقد شملت العملية مختلف المناطق اللبنانية.
في موازاة ذلك، يتواصل توزيع المساعدات الاجتماعية على مصابي الألغام وعائلات المتوفين منها. وسوف يستمر العمل بهذه الآلية في الفترة القادمة، بحيث ستُوَزَّع المساعدات على السائقين العموميين والعائلات الأشد فقراً.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة للبنانية كانت قد أقرت هذه المساعدات بالإضافة لمساعدات الأسر الأكثر فقرا في لبنان حيث ستستكمل في الأيام القادمة.
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