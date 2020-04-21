الدفاع المدني وبلدية الوزاني يعقمان مخيمات النازحين السوريين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أنه في إطار التدابير الوقائية تفاديا لتفشي فيروس الكورونا، قام ​الدفاع المدني​ في مركز ​مرجعيون​ بحملة تعقيم لمخيم ​النازحين السوريين​ في منطقة مرج الخوخ في قضاء مرجعيون، كما قامت بلدية ​الوزاني​ بحملة تعقيم مماثلة طالت ​مخيمات النازحين​ السوريين في الوزاني،و هي سردا والعمرة قضاء مرجعيون بإشراف عناصر من ​الأمن​ القومي في ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني. إضغط للمزيد

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