أعتبرت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي ان "​لبنان​ في في خضم أزمة إقتصادية ومعيشية تتفاقم يوما بعد يوم ومعاناة المواطنين تكبر، فسعر صرف ​الدولار​ أدى ويؤدي إلى ازدياد في كلفة المواد الغذائية الأولية، وكنت أتمنى على النواب و الوزراء المجتمعين اليوم توحيد الجهود لإيجاد حلول لهذه المشاكل التي تصيب الناس في صميم حياتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: نحن بخضم أزمة إقتصادية ومعيشية وأتمنى توحيد الجهود لإيجاد حلول لهذه المشاكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.