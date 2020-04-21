علق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان، مشددا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "ما حصل في بعقلين بعيد كل البعد عن عادات وقيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين؛ المعلومات الأوّلية تشير إلى أن الحادث هو إشكال فردي وعائلي تطوّر ليصبح مجزرة مروعة".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل. تعازينا الحارّة إلى أهالي الضحايا".
تجدر الإشارة إلى أن منطقة بعقلين شهدت جريمة مروعة حيث أقدم مجهولون على قتل 10 أشخاص من الجنسيتين اللبنانية والسورية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان:جريمة بعقلين بعيدة كليا عن قيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.