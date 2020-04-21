ارسلان:جريمة بعقلين بعيدة كليا عن قيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين

علق رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ​طلال ارسلان​، مشددا في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "ما حصل في ​بعقلين​ بعيد كل البعد عن عادات وقيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين؛ المعلومات الأوّلية تشير إلى أن الحادث هو إشكال فردي وعائلي تطوّر ليصبح مجزرة مروعة".

وأشار إلى أن "​الأجهزة الأمنية​ تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل. تعازينا الحارّة إلى أهالي الضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة بعقلين شهدت جريمة مروعة حيث أقدم مجهولون على قتل 10 أشخاص من الجنسيتين اللبنانية والسورية.