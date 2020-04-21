أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب زياد اسود، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مجلسنا شرع أخطر قانون على البلد، ان كان زراعة القنب أو الحشيشة أو اي اسم، وأنا بالتاكيد ضد، فمبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة، قضاؤها متراخ وأمنها متواطىء".
هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسود: شرع مجلسنا قانون زراعة الحشيشة فمبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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