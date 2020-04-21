أسود: شرع مجلسنا قانون زراعة الحشيشة فمبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان

أكد عضو "تكتل ​​لبنان​ القوي​" النائب ​زياد اسود، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مجلسنا شرع أخطر قانون على البلد، ان كان زراعة القنب أو ​الحشيشة​ أو اي اسم، وأنا بالتاكيد ضد، فمبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة، قضاؤها متراخ وأمنها متواطىء".

هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.