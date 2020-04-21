القومي والنهضة النسائيّة والرعاية الصحيّة يوزعون أغذية بالنبي عثمان

في إطار العمل الاجتماعي والإغاثي المشترك بين تجمّع النهضة النسائية ومؤسسة الرعاية الصحية الاجتماعية وفروع الحزب السوري القومي الاجتماعي، تمّ توزيع سلل غذائيّة في بلدة النبي عثمان، وقد تولّت مديريات "القومي" في النبي عثمان عملية التوزيع.
وأكدت رئيسة تجمع النهضة النسائية منى فارس على أهمية هذا الحهد المشترك الذي يبذل على مستوى المناطق كافة، ويثمر مساعدات توزع على العديد من العائلات المستحقة لتمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة نتيجة تفشي وباء كورونا المستجّد.
من جهته، أثنى عميد العمل والشؤون الاجتماعيّة في "القومي" على التعاون الحاصل بين "القومي" والتجمّع ومؤسسة الرعاية، وأكد على أهمية استمراره وبزخم أكبر من أجل مضاعفة الحصص الغذائية لتشكل أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.
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