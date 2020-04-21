مرتضى عن قانون انشاء نفق بيروت البقاع: لفتح نافذة أمل على المستقبل بعد الاهمال

أعتبر وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بعد تصديق مجلس النواب لقانون انشاء نفق بيروت - البقاع، نتمنى أن يكون هذا القانون بادرة خير لمقاربة جديدة للدولة في علاقتها مع البقاع، وتفتح معها نافذة أمل على المستقبل بعد سنوات من الاهمال".
هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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