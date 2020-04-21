البستاني: جريمة بعقلين البعيدة كل البعد عن عادات الشوفيين وتدعونا جميعا للتنبه

أعتبر عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​فريد بستاني، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، ان "الجريمة النكراء التي شهدتها اليوم بلدة ​بعقلين​، والبعيدة كل البعد عن عادات الشوفيين، إنما تدعونا جميعا للتنبه واليقظة، ومطالبة ​القوى الأمنية​ بضرورة العمل على مكافحة ظاهرة ​السلاح​ المتفلت والعمل سريعا للقبض على الجناة وسوقهم أمام ​القضاء​ لكي ينالوا جزاءهم".

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