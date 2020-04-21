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المجلس النيابي أسقط صفة المعجل المكرر عن عدد من اقتراحات القوانين

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أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​قصر الأونيسكو​ عن أن النائب ​إبراهيم كنعان​ يطلب رد قرض بقيمة 89 مليون ​دولار​ يتعلق ب​الصرف الصحي​ في حوض الليطاني اذا كان جديدا ولم يكن جزءا من قانون برنامج مقر سابقا وبري يوافق ويرجئه للغد طلبا للايضاحات

اتفاقية قرض بين ​لبنان​ والصندوق العربي للإنباء الإقتصادي الإجتماعي لتمويل مشروع مرافق الصرف الصحي بحوض الليطاني الشمالي والأوسط بظل مطالبة بعض النواب برده لأن الأمور النقدية والمالية لا تسمح.

وأكدت أن المجلس أسقط صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى ​اللجان النيابية​ لإعادة درسها.

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