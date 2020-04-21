نفذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما في ​ساحة عبد الحميد كرامي​، وقاموا بقطع الأوتوستراد أمام سرايا ​طرابلس​ لبضع دقائق، وأطلقوا هتافات منددة بارتفاع ​سعر الدولار​ وغلاء السلع الغذائية، مطالبين بـ"استرداد ​الأموال المنهوبة​ ومحاسبة الفاسدين، على وقع الاناشيد الوطنية، وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش​ في محيط الساحة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام في ساحة النور بطرابلس احتجاجا على ارتفاع سعر الدولار والاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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