أفادت مراسلة "​الخليج 365​" في ​قصر الأونيسكو​ عن أنه ردا على من يتهمون ​المجلس النيابي​ بالتقصير وعدم القيام بدوره، اكد رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ خلال مداخلة له فى الجلسة التشريعيه ، ان "المجلس النيابي يقوم بواجباته واكثر والكل يعلم منذ متى كانت هذه الجلسة مقررة وكيف تعطلت وأن هيئة مكتب المجلس وضعت كل المشاريع والاقتراحات على جدول اعمالها وللاسف ان هناك بعض الزملاء يصدقون ما يقال عن دور المجلس وفي هذا الاطار اقول : ان المجلس يقوم بدوره واكثر تشريعيا ورقابيا مهما قالوا و مهما يقولون".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بري على متهمي المجلس بالتقصير: المجلس النيابي يقوم بواجباته واكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.