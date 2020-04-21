إسقاط صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام واحالته للجان المشتركة

أسقط ​المجلس النيابي​ صفة العجلة عن اقتراح قانون ​العفو العام​، وقام رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بإحالة كل الاقتراحات على ​اللجان المشتركة​ واعطاها مهلة 15 يوما لدراسة الاقتراحات القديمة و​الجديدة​.

وبحسب مراسلة "النشرة" فقد اعترض رئيس الوطني الحر جبران باسيل عليه بالإضافة إلى نواب التيار الوطني الحر، وقال باسيل: "الوباء لا يغطي الجريمة ولا يجوز تمرير العفو تحت حجة الكورونا"، ورد رئيس المجلس النيابي على النائب باسيل قائلا له: "من حق المجلس ان يشرع".