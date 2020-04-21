بلغت كتلة "الوفاء للمقاومة" ​مجلس النواب​، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة في قصر الاونيسكو رفضها مقترح تشريع القنب الهندي". هذا ويعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.

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كانت هذه تفاصيل خبر كتلة الوفاء للمقاومة: بلغنا مجلس النواب رفضنا لمقترح تشريع القنب الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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