وزير الصحة: فسخنا عقدا مع مستشفى ولا فساد صحّيا بعد اليوم

أعلن ​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ أنه "لا فساد صحّي بعد اليوم"، حيث أشار في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "فسخ عقد ​وزارة الصحة​ المبرم مع ​مستشفى المشرق​ وتوقيف عقد الطبيب المراقب وإحالة الملّف إلى ​النيابة العامة المالية​ مع تحقيق بمفعول رجعي بكافة الفواتير للمؤسسة والتي بلغت 509,185,108 تجاوز غير مبرّر ودون ملفّات طبية خلال شهر واحد فقط!".​​​​

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