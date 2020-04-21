دياب يبحث مع لجنة مكافحة الفساد الوزارية تدابير آنية لاستعادة الأموال المنهوبة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ اجتماع لجنة ​مكافحة الفساد​ الوزارية، في ​السراي الحكومي​، حضرها بعض الوزراء، حيث تم استكمال مناقشة مشاريع القرارات المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع ووضع تدابير آنية لاستعادة ​الأموال المنهوبة​.

وجرى التركيز خلال الجلسة على مبدأ الطلب إلى النائب العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة لدى المنشأة لدى ​مصرف لبنان​ بوضع جردة بجميع البيانات العائدة إلى الأشخاص الذين يتعاطون الشأن العام، ومطابقتها مع التصاريح المودعة لدى مصرف لبنان والمقارنة في ما بينها، وفتح تحقيق فيها بالنسبة إلى الأموال المنقولة وغير المنقولة في حال عدم المطابقة وفق أحكام المادة 12 من قانون الإثراء غير المشروع رقم 99/154.