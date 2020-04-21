بري يرفع الجلسة بعد أن أحال اقتراح قانون الاثراء غير المشروع للجنة الفرعية

رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة اليوم على أن تستكمل الجلسات غدا الساعة 11 صباخا في قصر الأونيسكو، جاء ذلك بعد أن أحال بري اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان والتي تبحث منظومة القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع السرية المصرفية.
و يعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
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