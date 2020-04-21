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بري يرفع الجلسة بعد أن أحال اقتراح قانون الاثراء غير المشروع للجنة الفرعية

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رفع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ جلسة اليوم على أن تستكمل الجلسات غدا ​الساعة​ 11 صباخا في ​قصر الأونيسكو​، جاء ذلك بعد أن أحال بري اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ والتي تبحث ​منظومة​ القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع ​السرية المصرفية​.

و يعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس .

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