بري يرفع الجلسة بعد أن أحال اقتراح قانون الاثراء غير المشروع للجنة الفرعية

رفع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ جلسة اليوم على أن تستكمل الجلسات غدا ​الساعة​ 11 صباخا في ​قصر الأونيسكو​، جاء ذلك بعد أن أحال بري اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ والتي تبحث ​منظومة​ القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع ​السرية المصرفية​.

و يعقد المجلس النيابي جلساته على مدى ثلاثة أيام صباحاً ومساءا في قصر الأونيسكو في بيروت وذلك لأن المكان أوسع هيث يوجد فراغات بين الحاضرين تفادياً لتفشي فيروس كورونا.