السلطات الكندية: تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، عن "تسجيل 117 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المتوفين بسبب الفيروس من 1611 إلى 1728 حالة"، مشيراً الى ان "العدد العام للإصابات المسجلة بالفيروس ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1990 حالة ووصل إلى مستوى 37382 بعد أن كان عند نقطة 35392 يوم امس".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.