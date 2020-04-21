الصحة الجزائرية: تسجيل 8 وفيات و93 إصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية، عن "تسجيل 8 ​وفيات​ و93 إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 392 والإصابات إلى 2811"، مشيرة إلى "تسجيل 53 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 1152".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.